Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Панамы
Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано в среду у берегов Панамы. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 107 км к северо-западу от города Пуэрто-Армуэльес (население - почти 12 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 33 км.
Данные об угрозе цунами не поступали.
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