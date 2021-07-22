Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Панамы

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано в среду у берегов Панамы. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 107 км к северо-западу от города Пуэрто-Армуэльес (население - почти 12 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 33 км.

Данные об угрозе цунами не поступали.