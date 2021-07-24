В Камеруне боевики убили семь военнослужащих

По меньшей мере семь военнослужащих Камеруна убиты в субботу на севере страны боевиками из террористической группировки "Боко харам". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило военное командование африканской страны.

Террористы ранним утром атаковали базу в районе Сагме и захватили ее. Помимо убитых также есть раненые. Нынешние потери армии Камеруна являются самыми крупными за последние 10 месяцев.

B текущем месяце террористами из ISWAP были совершены девять нападений на военные объекты на севере Камеруна.