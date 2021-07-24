В Камеруне боевики убили семь военнослужащих
По меньшей мере семь военнослужащих Камеруна убиты в субботу на севере страны боевиками из террористической группировки "Боко харам". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило военное командование африканской страны.
Террористы ранним утром атаковали базу в районе Сагме и захватили ее. Помимо убитых также есть раненые. Нынешние потери армии Камеруна являются самыми крупными за последние 10 месяцев.
B текущем месяце террористами из ISWAP были совершены девять нападений на военные объекты на севере Камеруна.
Лента новостей
Иван Тихонов продемонстрировал упражнение на кольцах в рамках квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский спортсмен продемонстрировал выступление на гимнастическом коне в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов продемонстрировал еще два упражнения в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов выступил в опорном прыжке и на параллельных брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
МГ ОБСЕ на протяжении 30 лет не добилась результатов в отношении карабахского конфликта - канадский эксперт
В Бейлагане простились с азербайджанским военнослужащим, погибшим в результате армянского обстрела (ФОТО)
Узбекистан, НАТО обсудили подписание меморандума о взаимопонимании в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций
США хотят сотрудничать с единомышленниками в сфере освоения космоса - генерал Джон Рэймонд для АМИ Trend
ФАО поддерживает развитие производственно-сбытовой цепочки в сельском хозяйстве Азербайджана (Эксклюзив)