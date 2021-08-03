Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано во вторник около Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 228 км к юго-востоку от города Паданг (население порядка 840 тыс. человек), расположенного в провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине 40 км.
Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами пока не поступали.
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