Движение "Талибан" объявило комендантский час в Кабуле

Движение "Талибан" объявило о введении комендантского часа в столице Афганистана. Жизнь обитателей самого населенного и активного города страны решительно изменилась. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в четверг афганское агентство Khaama Press.

Согласно решению "Исламского эмирата Афганистан", как талибы теперь именуют свое государство, в Кабуле вступил в действие комендантский час, никому не разрешается выходить из дома после 21:00 до рассвета за исключением чрезвычайных обстоятельств. Об этом решении было объявлено во всех мечетях афганской столицы. Талибы повсюду обнародовали свои контактные номера телефонов для тех, кому необходимы пропуска во внеурочное время. Объявлено, что распоряжение будет действовать до последующего приказа.