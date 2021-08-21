Болсонару потребовал отстранить курирующего расследование в его отношении судью

Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу направил в Федеральный сенат (верхнюю палату парламента) обращение об отстранении от должности судьи Федерального верховного суда (STF) страны Алешандри ди Морайса, который, по его мнению, выходит за рамки своих конституционных полномочий. Об этом сообщает портал G1.

По информации портала, президент требует лишить ди Морайса кресла в этой высшей судебной инстанции страны и запретить ему занимать любые государственные должности сроком на восемь лет. Ранее глава сената Родригу Пашеку в беседе с прессой говорил, что импичмент члена конституционного суда "является нежелательным".