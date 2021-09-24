Премьеры Индии и Японии обсудили Афганистан, партнерство в обороне и новых технологиях

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и его японский коллега Ёсихидэ Суга провели двустороннюю встречу в Вашингтоне за день до встречи лидеров Quad ("четверки" с участием Индии, США, Японии и Австралии), которая пройдет в Белом доме. Как сообщает в пятницу МИД Индии на официальном сайте, главы правительств обсудили ряд вопросов международной повестки, в том числе ситуацию в Афганистане, а также развитие двустороннего партнерства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два премьер-министра рассмотрели многогранные отношения между двумя странами и обменялись мнениями о последних глобальных и региональных событиях, в том числе в Афганистане. Они подтвердили свою приверженность свободному, открытому и инклюзивному Индо-Тихоокеанскому региону. Договорились укреплять двустороннее сотрудничество в области безопасности и обороны, в том числе в области оборонного оборудования и технологий", - говорится в информации МИД Индии.

Ведомство указывает, что премьер-министры обсудили пандемию COVID-19 и усилия по борьбе с ней. Они подчеркнули возрастающее значение цифровых технологий и в этой связи положительно оценили прогресс в области цифрового партнерства между Индией и Японией, особенно в отношении стартапов.

Стороны "обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве в различных новых технологиях. Были обсуждены вопросы изменения климата и перехода к зеленой энергетике, а также возможности сотрудничества Японии с Национальной миссией по водородной энергетике Индии", - указывается в документе.