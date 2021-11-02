Китайский оператор построил свыше 560 тыс. базовых станций 5G

Китайский мобильный оператор China Mobile построил в общей сложности более 560 тыс. базовых станций связи пятого поколения (5G).

Об этом заявил гендиректор компании Дун Синь на открывшейся во вторник в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) Глобальной конференции партнеров China Mobile, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему времени China Mobile построил свыше 560 тыс. базовых станций 5G", - приводит его слова информационный портал Sina. "До конца этого года мы продолжим наращивать темпы и сможем достичь еще больших показателей", - указал Дун Синь.