Новая Зеландия опубликовала план по отказу от курения к 2025 году

Власти Новой Зеландии опубликовали план постепенного отказа от курения в стране к 2025 году. Эта информация появилась в четверг на сайте правительства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заместитель министра здравоохранения Айша Верралл представила сегодня утром в парламенте план действий по отказу от курения к 2025 году", - говорится в заявлении.

Сообщается, что план направлен на сокращение "доступности, привыкания и привлекательности" табакокурения. В частности, планируется снизить доступность табачных изделий за счет сокращения специализированных магазинов, запретить к продаже продукцию с высоким содержанием никотина, а также запретить реализацию табачной продукции лицам моложе 18 лет.

В ведомстве подчеркивают, что ограничения будут вступать в силу постепенно и у табачных компаний будет время на то, чтобы приспособиться к изменениям.

Планы Минздрава также включают в себя комплекс мер по поддержке граждан, стремящихся бросить курить.

Бюджет островного государства на текущий год включает 36 млн долларов на программы по укреплению здоровья и расширение спектра услуг по отказу от курения.