КНДР анонсировала "более сильную и определенную реакцию" на санкции США

Северная Корея предупредила, что ей придется продемонстрировать "более сильную и определенную реакцию" после того, как США ввели новые санкции в отношении Пхеньяна, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Если США продолжат занимать такую конфронтационную позицию, КНДР будет вынуждена продемонстрировать более сильную и определенную реакцию на это", - говорится в заявлении представителя МИД КНДР на сайте госагентства ЦТАК.

По его словам, недавние запуски гиперзвуковых ракет были "осуществлением права на самооборону".

"Недавняя разработка КНДР оружия нового типа была лишь частью ее усилий по модернизации своей национальной обороноспособности", - говорится в заявлении.

"Это (запуски - ИФ) не было нацелено на какую-либо конкретную страну или силы и не причинило никакого вреда безопасности соседних стран", - отмечается в заявлении.

Представитель МИД назвал действия США "очевидной провокацией" и обвинил Вашингтон в "намеренной эскалации ситуации".

"Это показывает, что, хотя нынешняя администрация США трубит о дипломатии и диалоге, она все еще поглощена своей политикой изоляции и подавления КНДР", - говорится в заявлении.