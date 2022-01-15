В Аргентине установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Другие страны 15 января 2022 03:55 (UTC+04:00)
В Аргентине установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Аргентинские медики выявили за сутки 139 853 случая инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения, всего в Аргентине зарегистрировано 6 932 972 случая заражения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За минувшие 24 часа подтверждена смерть 96 человек, заболевших ковидом. Общее число летальных исходов достигло 117 901.

Прошлый рекордный уровень заболеваемости - 134 439 случаев за сутки - был зафиксирован 11 января.

Резкий рост заболеваемости в республике стал наблюдаться в декабре после выявления первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. При этом смертность по сравнению со второй волной коронавируса, пик которой в Аргентине пришелся на май прошлого года, остается низкой.

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