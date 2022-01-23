В Камеруне при пожаре в ночном клубе погибли 16 человек
По меньшей мере 16 человек погибли в воскресенье при пожаре в ночном клубе в столице Камеруна городе Яунде. Об этом сообщило в коммюнике Министерство связи Камеруна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В результате случайного возгорания погибли, согласно первоначальному отчету, 16 человек, - цитирует его Agence France-Presse (AFP). - Еще восемь человек получили серьезные ранения".
В свою очередь новостной портал Cameroon Tribune передает, что пожар начался в подвальном помещении клуба. Ведется расследование произошедшего.
В Камеруне проходят матчи Кубка африканских наций, который имеет статус чемпионата Африки по футболу.
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