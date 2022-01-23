В Камеруне при пожаре в ночном клубе погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в воскресенье при пожаре в ночном клубе в столице Камеруна городе Яунде. Об этом сообщило в коммюнике Министерство связи Камеруна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате случайного возгорания погибли, согласно первоначальному отчету, 16 человек, - цитирует его Agence France-Presse (AFP). - Еще восемь человек получили серьезные ранения".

В свою очередь новостной портал Cameroon Tribune передает, что пожар начался в подвальном помещении клуба. Ведется расследование произошедшего.

В Камеруне проходят матчи Кубка африканских наций, который имеет статус чемпионата Африки по футболу.