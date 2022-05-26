В Мексике при падении автобуса с мигрантами в овраг погибли шесть человек

Автобус упал в овраг в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики, сообщила в среду в Twitter Национальная гвардия республики. Жертвами ДТП стали по меньшей мере шесть человек, еще 15 получили травмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На борту транспортного средства находились выходцы из стран Центральной Америки, предположительно, направлявшиеся к границе с США. Для эвакуации пострадавших власти штата задействовали не только автомобили скорой помощи, но и вертолет. Известно, что среди попавших в больницу оказались двое детей.