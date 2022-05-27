Саудовская Аравия и Аргентина выразили интерес в подключении к формату БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил о заинтересованности Саудовской Аравии и Аргентины в подключении к формату БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"К ней ("пятерке" БРИКС) проявляют интерес наши саудовские друзья и Аргентина, заявившая устами своего министра иностранных дел Сантьяго Кафиеро о желании стать полноправным членом БРИКС", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

По словам министра, в настоящий момент "готовится очередной саммит этой "пятёрки". "В его рамках будет создан формат "аутрич", в котором будет принимать участие целая дюжина развивающихся государств", - отметил глава МИД РФ.

Глава МИД РФ отметил, что "многие страны арабского мира проявляют интерес к установлению партнерских отношений с ШОС, где представлены все остальные ведущие субрегионы нашего общего огромного континента".

"Это процессы выстраивания конструктивных и позитивных, не антагонистических, альянсов, не направленных против кого бы там ни было", - заявил Лавров.