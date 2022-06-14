Суд Торонто дал пожизненный срок мужчине, умышленно наехавшему на людей в 2018 году

Суд Торонто приговорил Алека Минассиана, который в 2018 году умышленно наехал на пешеходов на одной из улиц канадского мегаполиса, к пожизненному тюремному заключению. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Осужденный может подать прошение о досрочном освобождении лишь через 25 лет.

Инцидент произошел 23 апреля 2018 года на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал сбивать людей. Полиция задержала водителя машины, которым оказался Минассиан, проживающий в Ричмонд-Хилле - северном пригороде Торонто. В результате наезда погибли восемь женщин и двое мужчин, 16 человек пострадали. Еще одна из женщин умерла от полученных травм через три года после случившегося.