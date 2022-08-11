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В Бразилии картину за $58,6 млн нашли под кроватью ее похитителя

Другие страны Материалы 11 августа 2022 03:48 (UTC +04:00)
В Бразилии картину за $58,6 млн нашли под кроватью ее похитителя

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Бразильская полиция обнаружила картину известного художника Тарсилы ду Амарала за $58,6 млн под кроватью ее похитителя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет The Guardian.

Картина одного из самых знаменитых художников Бразилии — новаторского модерниста Тарсилы ду Амарала — была найдена спрятанной под кроватью предполагаемого мошенника, который участвовал в многомиллионной краже произведений искусства.

Произведение было найдено в Рио-де-Жанейро в среду утром во время полицейской операции. Отмечается, что полотно под названием «Заходящее солнце» 1929 года было спрятано под кроватью.

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