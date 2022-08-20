Вывоз зерна с Украины запланировали увеличить

С 1 августа из портов Украины было вывезено более 656 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По его словам, вывоз сельхозпродукции с Украины планируется увеличить. Министр отметил, что зерновые вывозит 51 судно, при этом 27 из них уже вышли из портов Украины, а 24 направились для загрузки.

Акар также выразил надежду, что зерновую сделку могут использовать в качестве модели для урегулирования на Украине.

Ранее 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления.