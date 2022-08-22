Болсонару не намерен оспаривать результаты президентских выборов

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о готовности признать свое поражение на выборах главы государства в октябре, если исход голосования сложится не в его пользу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы добиться переизбрания, если такой окажется воля [народа]. В противном случае мы отнесемся [к результатам] с уважением", - цитирует издание президента. Как уточняет газета, политик, неоднократно выражавший недоверие к действующей в Бразилии системе голосования с использованием электронных урн, сделал такое заявление в субботу в ходе общения со сторонниками.

16 августа в Бразилии официально началась предвыборная кампания. Очередные всеобщие выборы, на которых гражданам республики предстоит выбрать президента, депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов и членов заксобраний штатов, намечены на 2 октября. Если ни один из кандидатов в президенты не наберет больше 50% голосов, 30 октября пройдет второй тур.

Согласно результатам последних опросов общественного мнения, кандидат от Партии трудящихся бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва имеет самые высокие шансы на победу. В первом туре его готовы поддержать 47% опрошенных. За Болсонару намерены проголосовать 32% респондентов.