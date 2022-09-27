Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до восьми

По меньшей мере восемь человек погибли в результате последствий тайфуна "Нору", обрушившегося в воскресенье на филиппинский остров Лусон. Об этом во вторник в интервью медиагруппе ABS-CBN сообщил представитель Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики Бернардо Рафаэлито Алехандро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, погибли восемь человек. "Пять в [провинции] Булакан, двое в [провинции] Самбалес, и один в [провинции] Кесон", - уточнил представитель совета.

Вместе с тем Алехандро отметил, что ущерб сельскому хозяйству, по уточненным данным, составил 160 млн песо ($2,71 млн). "Больше всего от удара стихии пострадал сельскохозяйственный сектор <...>, - продолжил он. - Почти 3,78 тыс. фермеров и рыбаков затронул тайфун".

Супертайфун "Нору" сформировался в западной части Тихого океана и обрушился на Филиппины 25 сентября. Сила ветра в его эпицентре достигала 58 м/с. После прохождения через Филиппины циклон вышел в Южно-Китайское море. Ориентировочно с полудня 27 сентября в акватории центральной части Вьетнама от провинции Куангбинь до провинции Ниньтхуан, включая островные районы, ожидаются проливные дожди, сильный ветер, шторм и волны высотой до 10 метров.