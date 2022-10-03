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Болсонару лидирует на выборах президента в Бразилии после подсчета более 50% голосов

Другие страны Материалы 3 октября 2022 02:56 (UTC +04:00)
Болсонару лидирует на выборах президента в Бразилии после подсчета более 50% голосов

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Действующий лидер Бразилии Жаир Болсонару на президентских выборах после подсчета более 50% голосов опережает своего основного соперника Луиса Инасиу Лула да Силву, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно данным подсчета 52,21% голосов, Болсонару набирает 46,31%, у Луиса Инасиу Лула да Силву - 44,86%.

В воскресенье в Бразилии состоялись всеобщие выборы, в ходе которых более 156 млн бразильцев выбирали президента, губернаторов штата, парламентариев. Участки для голосования работали с 8:00 по 17:00 по местному времени. Основные претенденты на победу - бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава государства Жаир Болсонару.

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