Болсонару лидирует на выборах президента в Бразилии после подсчета более 50% голосов

Действующий лидер Бразилии Жаир Болсонару на президентских выборах после подсчета более 50% голосов опережает своего основного соперника Луиса Инасиу Лула да Силву, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно данным подсчета 52,21% голосов, Болсонару набирает 46,31%, у Луиса Инасиу Лула да Силву - 44,86%.

В воскресенье в Бразилии состоялись всеобщие выборы, в ходе которых более 156 млн бразильцев выбирали президента, губернаторов штата, парламентариев. Участки для голосования работали с 8:00 по 17:00 по местному времени. Основные претенденты на победу - бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава государства Жаир Болсонару.