Новая Зеландия ввела санкции против десятков бизнесменов и чиновников из РФ

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 51 российского предпринимателя и 24 госслужащих новых регионов РФ. Об этом сообщила во вторник газета New Zealand Herald, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, среди бизнесменов в черном списке числится председатель совета директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александр Абрамов. Члены его семьи тоже подпали под санкции.

Отмечается, что власти ввели новые ограничения на экспорт и импорт предметов роскоши, таких как новозеландское вино, морепродукты, российская водка, икра, а также рестрикции в нефтегазовой сфере.