Япония вложит $2,4 млрд в создание совместного с США центра по разработке чипов

Правительство Японии планирует выделить порядка 350 млрд иен (около $2,38 млрд) на создание совместного с США научно-исследовательского центра для разработки 2-нанометровых полупроводников следующего поколения. Об этом, как передает Trend, сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

В публикации отмечается, что договоренность о создании совместного центра была достигнута в конце июля 2022 года.

Издание отмечает, что планируется, что научно-исследовательский центр будет создан к концу года. В проекте будут участвовать Токийский университет, японский Национальный институт передовых промышленных наук и технологий, Институт естественных наук «Рикэн», а также ряд компаний, перечень которых будет озвучен позднее. Одним из кандидатов может стать американская IBM.