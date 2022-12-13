В Бразилии сторонники Болсонару устроили беспорядки на улицах столицы

Сторонники уходящего президента Бразилии Жаира Болсонару в понедельник устроили беспорядки на улицах столицы. Об этом сообщило издание Metrópoles, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, изначально они намеревались проникнуть в штаб-квартиру Федеральной полиции Бразилии, протестуя против задержания своего соратника, одного из лидеров коренных народов страны. После того как полиция применила для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули, они повредили и подожгли более десятка припаркованных поблизости автомобилей и несколько городских автобусов.

Газета Correio Braziliense пишет о перекрытиях манифестантами дорог и сооружении ими препятствий из горящих автопокрышек.