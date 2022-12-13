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В Бразилии сторонники Болсонару устроили беспорядки на улицах столицы

Другие страны Материалы 13 декабря 2022 07:06 (UTC +04:00)
В Бразилии сторонники Болсонару устроили беспорядки на улицах столицы

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Сторонники уходящего президента Бразилии Жаира Болсонару в понедельник устроили беспорядки на улицах столицы. Об этом сообщило издание Metrópoles, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, изначально они намеревались проникнуть в штаб-квартиру Федеральной полиции Бразилии, протестуя против задержания своего соратника, одного из лидеров коренных народов страны. После того как полиция применила для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули, они повредили и подожгли более десятка припаркованных поблизости автомобилей и несколько городских автобусов.

Газета Correio Braziliense пишет о перекрытиях манифестантами дорог и сооружении ими препятствий из горящих автопокрышек.

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