Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание парламента

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание Национального конгресса (парламент) в столице страны. Об этом сообщил телеканал Globo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, полиция применила в отношении протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару вооружены палками и бросают в стражей порядка камни.

Участники марша требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность президента 1 января.