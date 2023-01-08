Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание парламента

Другие страны Материалы 8 января 2023 23:44 (UTC +04:00)
Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание парламента

Читайте Trend в

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание Национального конгресса (парламент) в столице страны. Об этом сообщил телеканал Globo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, полиция применила в отношении протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару вооружены палками и бросают в стражей порядка камни.

Участники марша требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность президента 1 января.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости