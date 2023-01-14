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В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

Другие страны Материалы 14 января 2023 21:22 (UTC +04:00)
В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

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Власти Китая выявили 59 938 связанных с COVID-19 случаев смерти в медучреждениях страны в период с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023, сообщают в субботу официальные китайские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

При этом, около 5,5 тыс. из них скончались из-за респираторных проблем, вызванных непосредственно коронавирусом, а у примерно 54 тыс. COVID-19 лишь усугубил проблемы, вызванные иными заболеваниями. Средний возраст скончавшихся людей - около 80 лет.

При этом китайские эксперты утверждают, что пик распространения заболевания в стране, судя по всему, пройден.

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