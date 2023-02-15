Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Болсонару в марте планирует вернуться в Бразилию

Другие страны Материалы 15 февраля 2023 01:57 (UTC +04:00)
Болсонару в марте планирует вернуться в Бразилию

Читайте Trend в

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся сейчас в США, намерен в марте вернуться в свою страну. Об этом он сообщил в интервью газете The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Газета приводит слова Болсонару о возвращении в марте в косвенной речи. "Правое движение не мертво и будет жить дальше", - добавил он.

Социалист Луис Инасиу Лула да Силва, победивший Болсонару во втором туре выборов, вступил в должность 1 января. Разрыв между ними составил около 2 млн голосов. Консерватор не признавал поражения, а его сторонники массово выходили на улицы и к гарнизонам вооруженных сил с требованием не допустить вступления в должность Лулы да Силвы. В конце декабря 2022 года бывший президент уехал в США.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости