В Мексике два человека погибли из-за пожара на воздушном шаре (ВИДЕО)

Два человека погибли, после того как загорелась корзина воздушного шара в мексиканском штате Мехико. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщила газета El Universal.

Инцидент произошел над археологической зоной Теотиуакан. В результате происшествия два человека погибли, 13-летняя девочка пострадала. В каком состоянии человек, который управлял шаром, неизвестно, так как с места ЧП его забрали родственники.

По сведениям очевидцев, жертвами стала супружеская пара. Пытаясь спасти от огня, они выпрыгнули из корзины с большой высоты. По предварительным данным, 13-летняя девочка – их дочь. Она госпитализирована.

Предполагаемой причиной возгорания называют утечку топлива.