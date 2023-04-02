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В Мексике два человека погибли из-за пожара на воздушном шаре (ВИДЕО)

Другие страны Материалы 2 апреля 2023 02:06 (UTC +04:00)
В Мексике два человека погибли из-за пожара на воздушном шаре (ВИДЕО)

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Два человека погибли, после того как загорелась корзина воздушного шара в мексиканском штате Мехико. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщила газета El Universal.

Инцидент произошел над археологической зоной Теотиуакан. В результате происшествия два человека погибли, 13-летняя девочка пострадала. В каком состоянии человек, который управлял шаром, неизвестно, так как с места ЧП его забрали родственники.

По сведениям очевидцев, жертвами стала супружеская пара. Пытаясь спасти от огня, они выпрыгнули из корзины с большой высоты. По предварительным данным, 13-летняя девочка – их дочь. Она госпитализирована.

Предполагаемой причиной возгорания называют утечку топлива.

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