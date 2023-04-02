В Болгарии экзит-поллы не указали на явного лидера на парламентских выборах

Коалиция "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) получают по итогам выборов в Болгарии почти столько же голосов, сколько и правоцентристская проевропейская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с "Союзом демократических сил" (СДС), сообщают в воскресенье болгарские СМИ со ссылкой на результаты экзит-поллов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно этим данным, коалиция ПП-ДБ получает 26,9% голосов, объединение ГЕРБ-СДС - 26,7%.

Борьбу за третье место ведут партия "Возрождение" с 12,9%, "Движение за права и свободы" - 12,4%, "Болгарская социалистическая партия" - 10,5%.

Теперь для формирования устойчивой правящей коалиции, отмечает агентство Associated Press, нужны договоренности между как минимум двумя крупными политическими силами.