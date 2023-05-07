Число пострадавших в результате землетрясений в Японии достигло 34

Не менее 34 человек пострадали в результате землетрясений, которые произошли в пятницу в префектуре Исикава. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Jiji.

Отмечается, что большинство пострадавших - жители поселка Судзу, где подземные толчки ощущались сильнее всего и привели к разрушениям нескольких жилых домов. Еще по крайней мере один человек пострадал в соседней префектуре Тояма. Большинство пострадавших получили травмы средней тяжести, однако два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. К настоящему времени известно об одном погибшем - мужчина упал с лестницы в момент землетрясения. Ранее сообщалось о 27 пострадавших.

Землетрясение произошло в пятницу в центральной части главного острова Хонсю на побережье Японского моря. Изначально заявленная магнитуда составляла 6,3, однако впоследствии японские сейсмологи повысили ее до 6,5. По данным метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Исикава на полуострове Ното. Очаг залегал на глубине около 12 км.

Сейсмологи предупредили о возможности мощных афтершоков в ближайшую неделю, призвав местных жителей к максимальной бдительности. За прошедшие два дня в этой части Японии произошло более десяти афтершоковых землетрясений, в том числе магнитудой 5,8. Метеорологи также предупреждают об угрозе схода оползней - в районе уже третий день идут дожди.