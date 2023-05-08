Саудовская Аравия выделит $100 млн на гуманитарную помощь для Судана

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд распорядились выделить $100 млн на гуманитарную помощь для Судана, где продолжаются столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Об этом в воскресенье сообщило Саудовское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Реализация инициативы возложена на Центр гуманитарной помощи и гуманитарных операций им. короля Сальмана. Он в первую очередь будет работать над обеспечением потребностей внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за боевых действий. Центр также запустил благотворительную онлайн-кампанию по оказанию помощи гражданскому населению Судана, которая предусматривает внесение пользователями прямых пожертвований.