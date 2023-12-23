Франция завершила вывод военных из Нигера

БАКУ /Trend/ - Последний из оставшегося в Нигере французского контингента покинул эту африканскую страну утром 22 декабря.

Об этом сообщила газета Le Figaro, передает Trend.

«Сегодняшняя история (...) знаменует собой завершение процесса прекращения присутствия французских войск в Сахеле», — заявил лейтенант Нигера Салим Ибрагим после церемонии вывода французских войск. Церемония прошла на авиабазе в Ниамее, где находится часть контингента.

По итогам церемонии «совместный документ» подписали начальник штаба сухопутных войск Нигера полковник Маман Сани Киау и командующий французскими войсками в Сахеле генерал Эрик Озан. По словам Ибрагима, нигерская сторона удовлетворена выводом французской армии "без каких-либо существенных инцидентов".

Последний из 1500 французских солдат и авиамехаников, дислоцированных в Нигере, вылетел из Ниамея на двух самолетах утром.

Французский контингент находился в Нигере десять лет, его задачей была борьба с террористическими исламистскими группировками в Сахеле.