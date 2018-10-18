Вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи у берегов Камчатки, передает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в четверг ранним утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на глубине 44 километров в 240 километрах южнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 11,8.

По информации краевого главка МЧС, в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.

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