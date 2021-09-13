Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале правительства РФ.

"Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 21 сентября будут возобновлены полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, уточнили в кабмине.