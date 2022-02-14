Генетик спрогнозировал будущее дельта-штамма COVID-19

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев оценил будущее дельта-штамма COVID-19 в России. Он заявил, что в России его вытеснит омикрон, передает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

Глава «ДНКОМ» спрогнозировал, что омикрон полностью вытеснит дельта-штамм из популяции или же он останется циркулировать только в труднодоступных и удаленных регионах России.

«По данным наших офисов в 20 регионах страны, с 28 января по 1 февраля доля дельты в числе положительных проб составляла 2 процента, остальное пришлось на омикрон. С 1 по 6 февраля фиксируются уже только единичные случаи дельты: омикрон стал основным штаммом коронавируса на территории страны», — отметил генетик.