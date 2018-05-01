В Турции задержали свыше 50 нелегальных мигрантов

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван задержаны 56 нелегальных мигрантов, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что 48 задержанных нелегальных мигрантов являются гражданами Афганистана, пять гражданами Пакистана и один гражданином Бангладеш.

Согласно данным СМИ, все нелегалы будут депортированы обратно в свои страны.

Отметим, что 13 апреля из турецкой провинции Измир было депортировано 324 нелегальных мигранта из Афганистана.

Среди депортированных были женщины и дети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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