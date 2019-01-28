Имамам мечетей в Турции запрещается курение

28 января 2019 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Имамам мечетей в Турции запрещается курение, сказал председатель Управления по делам религии Турции Али Эрбаш. Об этом пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По мнению Эрбаша, курение является харамом и религиозные деятели не должны употреблять табачные изделия.

«Лица, которые употребляют табачные изделия, не смогут стать имамами мечетей» - сказал председатель Управления.

По его словам, 17 января текущего года от имени управления по делам религии Турции всем имамом было отправлено предупреждения о том, что употребляющие табачные изделия имамы не смогут стать руководителями групп во время хаджа.

Отметим, что в ноябре 2018 года бывший вице-премьер Турции Реджеп Акдаг сообщил, что Турция расширит запрет на продажу табачных изделий.

Напомним, что в Турции с 2008 года введен запрет на курение в общественных местах.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал закон о новых правилах продажи табачных изделий, согласно которому, на территории Турции полностью запрещена реклама табачных изделий.

Запрещена также демонстрация табачных изделий в фильмах, видеоклипах и социальных сетях.

Все табачные изделия будут реализовываться в одинаковой упаковке, на которой не будет логотипов и иных надписей производителей

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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