Узбекистан увеличил импорт стали из Турции
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Надо усиливать политико-дипломатическое давление на Ереван, чтобы заставить передать карты минных полей Азербайджану – Игорь Коротченко
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Агентство госказначейства Азербайджана направит более 280 тыс. манатов на обновление информационных систем