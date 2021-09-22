Названа перевалка автомобилей между турецкой Яловой и итальянским портом Бари
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Рабочая группа по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана провела очередное заседание
Султан царства сердец, или Любовь к рабыне! В Дагестане состоялась премьера спектакля на азербайджанском языке (ФОТО)
Лица, приобретшие поддельные COVID-паспорта, могут быть привлечены к уголовной ответственности – МВД Азербайджана
Газификация освобожденных территорий Азербайджана будет вестись в соответствии с концепцией о зоне "зеленой энергии" - газовый оператор
В Азербайджане планируется расширить участие иностранных компаний в сфере ВИЭ путем проведения аукционов - министр
Инженерно-фортификационные подразделения ВС Азербайджана расчистили от мин более 11 900 га освобожденных территорий
Кабмин Азербайджана о приостановлении и возобновлении занятий в отдельных классах в период режима особого карантина
Президент Мирзиёев предложил на ГенАссамблее ООН провести в Узбекистане ряд крупных международных мероприятий
Между Казахстаном и Азербайджаном может быть подписано соглашение об обмене спутниковыми данными - министерство (Эксклюзив)