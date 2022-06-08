В Турции спущен на воду беспилотный военный катер SANCAR

В Турции спущен на воду вооруженный беспилотный катер отечественной разработки - SANCAR, призванный стать важной составной частью системы защиты водных рубежей страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении оборонной промышленности при Администрации президента Турции сообщили, что проект разработки беспилотного катера осуществлен совместными усилиями специалистов оборонной верфи Yonca-Onuk и компании Havelsan для нужд ВМС Турции.

В церемония спуска на воду катера SANCAR в районе Тузла принял участие глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир.

Демир привлек внимание к характеристикам военного катера, отметив, что опыт разработки беспилотных летательных аппаратов применяется и в других областях, в том числе при разработке беспилотных катеров.

По данным главы ведомства, 12,7 метровый беспилотный катер SANCAR водоизмещением 9 тонн развивает скорость до 40 узлов в час.

SANCAR оснащен 12,7- мм стабилизированной пулеметной системой STAMP-2, крылатыми ракетами UMTAS/ L-UMTAS.