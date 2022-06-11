На рынке недвижимости Турции с начала года заключено более 1,2 млн сделок

В январе-мае в Турции продано более 1,2 млн объектов недвижимости, сумма налогового сбора составила 13 млрд 778 млн 47 тыс. 730 лир.

Как передает Trend, такие данные агентство «Анадолу» приводит со ссылкой на Главное управление земельного регистра и кадастра Министерства окружающей среды, градостроительства и климата Турции.

Непосредственно в мае в страны было совершено 276 376 сделок по купли-продаже недвижимости, что на 3,7 процента ниже апреля, когда этот показатель превысил 287 тыс.

Всего по Турции за январь-май 2022 года осуществлена ​​1 271 971 сделка купли-продажи недвижимости.

При этом, 562 896 сделок были связаны с жилыми домами, 216 582 - с земельным участком, 340 403 - с посевными площадями, 59 917 - с офисами, а остальные - с продажей другого недвижимого имущества.

Больше всего продаж объектом недвижимости пришлось на Стамбул - 170 692 единиц.

Далее следуют Анкара- 87 864, Измир- 72 049, Анталья- 53 448, Бурса- 48 699, Конья- 37 043, Коджаэли - 35 121 и Балыкесир- 34 807 единиц.