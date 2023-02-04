В Турции сообщили о скором завершении подготовки к созданию газового хаба

Работы по созданию в Турции Центра распределения и торговли природным газом близятся к концу. Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем году. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам обсуждение темы торгового газового хаба проведено с целым рядом стран. «Представители всех государств, с которыми мы обсуждали этот вопрос, заявил о готовности поддержать турецкий проект хаба», - сообщил он.

Донмез отметил, что для Турции первоочередной задачей остается обеспечение собственной энергетической безопасности.

Турецкий министр напомнил, что только по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Европу было поставлено около 20 млрд кубометров азербайджанского газа. По его словам, такой же объем голубого топлива по TANAP закупила Турция.

«Сформировать общее мнение о повышении вдвое поставок по TANAP. Работы в этом направлении продолжаются. Это предполагает также повышение добычи газа в ближайшие 3-4 года, что, безусловно, внесет вклад в энергобезопасность как Турции, так и Европы», - сказал турецкий министр.