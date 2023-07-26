Турция разработала "умную" подводную мину с большим радиусом действия

БАКУ /Trend/ - Турция разработала первую в мире "умную" подводную мину с большим радиусом действия (UCA). Эта новинка способна быть сброшена с высоких высот истребителей F-16 и БПЛА Akinci и Aksungur, что делает ее недоступной для средств противовоздушной обороны (ПВО) с малым и средним радиусом действия, передает Trend.

Представление разработки состоится на международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле.

"Умная" подводная мина была создана консорциумом, в который входят Турецкая компания машиностроительной и химической промышленности, фирма KOC Defense и Совет по технологическим исследованиям, входящий в Турецкий научно-исследовательский институт оборонной промышленности.