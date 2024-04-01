Стало известно, кто лидирует на муниципальных выборах в Турции

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в Турции завершились выборы в органы местного самоуправления.

Как передает в понедельник Trend, на данный момент вскрыты 99,6 процентов урн для голосования по всей стране.

Согласно информации, по Стамбулу этот показатель составляет 54,5 процента. По предварительным результатам, лидером в Стамбуле является Акрам Имамоглу.

Он набрал 49,69 процента голосов, а кандидат от правящей партии Мурат Курум набрал 42,05 процента голосов избирателей.

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