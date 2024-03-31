Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В Турции завершились муниципальные выборы

Турция Материалы 31 марта 2024 18:11 (UTC +04:00)
В Турции завершились муниципальные выборы

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Голосование на выборах в органы местного самоуправления в Турции завершилось.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщил Высший избирательный совет Турции (YSK).

Отметим, что помимо кандидатов от 34 политических партий на выборах боролись и независимые кандидаты. На выборах проголосовали более 61 миллиона 441 тысячи избирателей.

По всей стране установлено более 206 тысяч урн для голосования.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции выдвинула Мурата Курума на пост мэра Стамбула.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости