Юристы Трампа хотят не допустить выхода книги с воспоминаниями его главного советника - СМИ

5 января 2018 01:49 (UTC+04:00)

Юристы президента США Дональда Трампа пытаются предотвратить поступление в продажу книги журналиста Майкла Вулфа, написанной по воспоминаниям бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, ее выход намечен на 9 января. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post, передает ТАСС.

По данным издания, адвокат Трампа Чарльз Хардер направил письма самому Вулфу, а также в издательство Henry Holt and Co., в нем он призвал "незамедлительно остановить и воздержаться от любой дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги" под названием "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", ее отдельных частей или даже ее содержания. Юрист отметил, что речь идет о возможном выдвижении обвинений против авторов книги, в том числе в клевете.

Кроме того, в среду юристы американского лидера направили послание и самому Бэннону, в котором обвинили его в нарушении прежних соглашений, подписанных им с семейной компанией Трампа Trump Organization. "Вы нарушили соглашение, в том числе, обсуждая с автором Майклом Вулфом г-на Трампа, членов его семьи и компанию, предоставляя г-ну Вулфу конфиденциальную информацию, а также допуская пренебрежительные, и в ряде случаев клеветнические заявления", - говорится в письме Хардера. Адвокат потребовал от Бэннона сохранить любую документацию или записи для последующего разбирательства.

В среду британская газета The Guardian опубликовала некоторые отрывки из книги. Бэннон, в частности, подвергал критике решение сына президента Дональда Трампа-младшего, его зятя Джареда Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июне 2016 года с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, которая якобы обещала предоставить им компромат на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Бэннон назвал такие действия "предательскими" и "непатриотичными". В целом, в книге содержатся множество нелицеприятных комментариев Бэннона об администрации Трампа.

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