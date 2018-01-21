Вице-президент США пообещал, что с ИГ разберутся "уже очень скоро"

21 января 2018 20:41 (UTC+04:00)

Борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) будет завершена уже в самое ближайшее время. С таким заверением выступил в воскресенье вице-президент США Майкл Пенс перед американскими военнослужащими, дислоцированными на одной из баз США близ сирийской границы, передает ТАСС.

"Благодаря вашей отваге, доблести и профессионализму, мы стираем зло ИГ с лица Земли, - сказал политик, слова которого привел пул журналистов, сопровождающий его в ближневосточном турне. - Мы покончим с ИГ уже очень скоро".

Название базы и ее месторасположение не разглашаются в целях безопасности. Далее в рамках своего турне вице-президент США отправится в Израиль.

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