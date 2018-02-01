Замгоссекретаря США Шеннон уходит в отставку - СМИ

1 февраля 2018 18:29 (UTC+04:00)

Томас Шеннон принял решение уйти в отставку с поста заместителя госсекретаря США по политическим делам. Об этом он сообщил в опубликованном в четверг интервью информационному агентству The Associated Press, передает ТАСС.

По словам Шэннона, который занимает третий по значимости пост в Госдепартаменте США, решение об уходе было им принято по личным, а не политическим причинам.

Он намерен покинуть должность заместителя главы американского внешнеполитического ведомства сразу после того, как Сенат Конгресса США утвердит кандидатуру его сменщика. Кто им станет, судя по всему, пока не известно.

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