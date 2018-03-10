Трамп считает важным для всего мира заключение сделки с КНДР

10 марта 2018 05:59 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает необходимым для всего мира достичь соглашения с КНДР. Об этом, как передает ТАСС, он написал в пятницу в своем Twitter.

"Сделка с КНДР находится в процессе заключения, и если она будет достигнута, то это будет очень хорошим соглашением для мира. Сроки и место должны быть определены", - заявил американский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что глава США уже на протяжении определенного времени готовится к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, получая информацию от своих советников и разведывательного сообщества. При этом в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

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