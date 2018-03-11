Трамп предсказал “огромный успех” в переговорах с Северной Кореей

11 марта 2018 09:58 (UTC+04:00)

Американский президент Дональд Трамп полагает, что ему удастся добиться «огромного успеха» в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает RT.

“Я думаю, что с Северной Кореей всё будет очень хорошо, я думаю, что нас ждёт огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное. У нас большая поддержка. Поэтому, я думаю, что с Северной Корей всё будет очень хорошо”, - приводит слова главы государства пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Северная Корея желает мира.

9 марта южнокорейский представитель сообщил, что Трамп согласился провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года.

При этом позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что президент США не встретится с северокорейским лидером, пока не увидит «конкретные шаги» со стороны КНДР.

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