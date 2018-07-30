Маккейн предложил способ "защитить" НАТО от Трампа

30 июля 2018 05:26 (UTC+04:00)

Американский сенатор Джон Маккейн решил законодательно запретить президенту США Дональду Трампу выйти из НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал T-online.

Отмечается, что Маккейн совместно с несколькими парламентариями представил на рассмотрение законопроект, который должен сделать невозможным выход Соединенных Штатов из НАТО без одобрения сената.
По мнению Маккейна, Дональд Трамп плохо обошелся с союзниками США по НАТО, поэтому в американском правительстве "возникли сомнения в приверженности Америки Североатлантическому альянсу".

По словам американского сенатора, союзники по НАТО на протяжении 70 лет приносили жертвы ради "демократического мира, основанного на безопасности, правах человека и господстве закона". Он также добавил, что именно НАТО сделала США такой успешной и безопасной страной.

Ранее Трамп подверг сомнению необходимость коллективной обороны стран-членов НАТО, предусмотренной пятой статьей Североатлантического договора.

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