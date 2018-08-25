США обеспокоены намерением Евросоюза выделить Ирану $20,7 млн

25 августа 2018 06:32 (UTC+04:00)

Власти США считают, что заявление руководства Евросоюза о намерении выделить Ирану $20,7 млн для расширения экономических отношений является "неправильным посланием в неправильное время". Как передаёт ТАСС об этом в пятницу заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Иностранная помощь от европейских налогоплательщиков дает возможность режиму [в Тегеране] продолжать пренебрегать нуждами своего народа", - приводит его слова пресс-служба Госдепартамента. Он также отметил, что США и ЕС должны вместе работать над тем, чтобы найти долгосрочное решение, которое "поддержит иранский народ и положит конец угрозе безопасности со стороны властей Ирана в регионе".

23 августа пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что одобрила первый пакет помощи Ирану в размере €18 млн (чуть менее $21 млн). Отмечается, что данные меры - первый шаг в рамках более широкого пакета помощи для этой страны в размере €50 млн.

7 августа Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на его территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям способствовать их выполнению, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.

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